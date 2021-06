von dpa

Florian Fuchs und Marco Miltkau (je 2) sowie Timm Herzbruch und Justus Weigand erzielten die Treffer für die DHB-Herren, die zum zweiten Mal auf Spanien und am folgenden Tag auf Argentinien treffen.

Dagegen verloren die DHB-Damen anschließend ihr erstes von vier Testspielen mit dem Tokio-Kader in Valencia. Gegen Spanien gab es trotz zum Teil drückender Überlegenheit eine 0:1 (0:1)-Niederlage. Das Team von Coach Xavier Reckinger kann sich aber an den Ibererinnen Vergleich revanchieren. Außerdem stehen noch zwei Test-Länderspiele gegen Argentinien an.

© dpa-infocom, dpa:210629-99-195127/3