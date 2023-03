Dang Qiu (Borussia Düsseldorf) besiegte den Engländer Liam Pitchford in 3:0 Sätzen. Bundesliga-Profi Ort vom TSV Bad Königshofen setzte sich mit 3:0 gegen Chew Zhe Yu Clarence aus Singapur durch.

Alle anderen deutschen Herren inklusive Dimitrij Ovtcharov sind bei dem mit zwei Millionen Dollar bestdotierten Turnier der Welt schon ausgeschieden. Der Olympia-Dritte vom TTC Neu-Ulm unterlag dem Japaner Shunsuke Togami mit 2:3. Sein Nationalmannschafts-Kollege Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) vergab gegen Mattias Falck aus Schweden drei Matchbälle und verlor nach einer 2:0-Satzführung ebenfalls noch mit 2:3. Lospech hatte Benedikt Duda vom TTC Schwalbe Bergneustadt: Der Nationalspieler traf schon in der ersten Runde auf Olympiasieger Ma Long aus China und schied mit 0:3 aus.

Nach dem Vorbild der vier Grand-Slam-Turniere im Tennis wurden im vergangenen Jahr auch im Tischtennis vier Premium-Wettbewerbe eingeführt: die Grand Smashs.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der großen finanziellen Auflagen der neuen Turnierserie World Table Tennis fand bislang jedoch nur das Turnier in Singapur statt. Von den deutschen Frauen zogen dort am Wochenende Nina Mittelham, Sabine Winter, Ying Han und Xiaona Shan in die zweite Hauptrunde ein.