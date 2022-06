Budapest vor 1 Stunde Gose wird Sechste über 800 Meter Freistil - Ledecky siegt Isabel Gose hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest Rang sechs über 800 Meter Freistil belegt. Die Magdeburgerin schlug nach 8:23,78 Minuten an.

Schlug über 800 Meter Freistil als Sechste an: Isabel Gose in Aktion. | Bild: Gian Mattia D'alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa