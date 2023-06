Die Männer um den Olympia-Dritten Sideris Tasiadis aus Augsburg, Ex-Weltmeister Franz Anton aus Leipzig und den Zeitzer Timo Trummer blieben am Freitag fehlerfrei im Stangen-Parcours und holten sich mit 3,91 Sekunden Vorsprung erneut den EM-Titel vor der Slowakei. Dritter wurde Großbritannien.

Die Frauen mit der Olympia-Dritten und Weltmeisterin Andrea Herzog aus Leipzig sowie Vereinskollegin Nele Bayn und der Augsburgerin Elena Lilik leisteten sich einen Fehler und kamen am Ende mit 4,06 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Tschechinnen auf Rang drei. Platz zwei ging an die Britinnen. Die Europameisterschaften werden in diesem Jahr erstmals parallel bei den Europaspielen ausgetragen.