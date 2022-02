Cottbus– vor 2 Stunden Gedenkminute bei Turnern wegen Angriffs auf die Ukraine Beim Turnier der Meister im Geräteturnen in Cottbus haben Trainer, Betreuer und Kampfrichter aus 32 Nationen eine Gedenkminute als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität mit den Opfern des Krieges in der Ukraine eingelegt.

Juroren der Wettkämpfe in Cottbus gedenken der Opfer des Krieges in der Ukraine in einer Schweigeminute. | Bild: Andreas Gora/dpa