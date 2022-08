Rom vor 8 Stunden

Freistilschwimmer Märtens über 200 Meter ohne Medaille

Lukas Märtens hat bei den Schwimm-Europameisterschaften in Rom seine zweite Medaille verpasst. Der 20-Jährige schlug über 200 Meter Freistil in 1:46,80 Minuten als Siebter an.