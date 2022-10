von dpa

«Dass es so ein fantastisches Jahr wird und ich jetzt auch fast in den Top 32 stehe, damit hätte ich so nicht gerechnet. Das ist ein sehr positives Jahr. Es sind sehr, sehr viele positive Ergebnisse. Ich bin mega happy über dieses Jahr», sagte Schindler der Deutschen Presse-Agentur vor der anstehenden Europameisterschaft ab diesem Donnerstag in Dortmund.

Schindler ist im Jahr 2022 ein Top-20-Spieler und damit auch erfolgreicher als Landsmann Gabriel Clemens, mit dem er für Deutschland bei der Team-WM spielte. Der Aufstieg kam aber auch für den 26-Jährigen überraschend. «Ich habe mich gut gefühlt Ende letzten Jahres, auch nach der WM. Ich muss aber ehrlich sagen: Nein, das habe ich nicht erwartet», sagte Schindler. Bei der EM spielen die 32 besten Profis des European-Tour-Jahres. Schindler trifft am Freitagabend auf den Portugiesen José de Sousa.

Hoffen auf deutschen Major-Titel

Indes hofft Schindler auf ein zeitnahes Ende der deutschen Flaute bei den wichtigen Major-Turnieren. «Worauf wir immer noch warten, ist, dass dieser große Erfolg kommt. Mit dem großen Erfolg ist nicht gemeint, dass jemand mal das Halbfinale erreicht hat, sondern dass jemand von uns mal ein Major gewinnt. Ob das Max (Hopp) oder Gaga (Clemens) ist oder ich es bin, ist in dem Sinne mal dahingestellt», sagte er.

Ein Major-Titel ist für die deutsche Elite bislang ausgeblieben, Hopp erreichte vor vier Jahren einmal das EM-Halbfinale. Schindler hofft darauf, «dass wir mal diese Barriere brechen und wirklich weit kommen. Max hat viele Barrieren gebrochen, er hat einen Weg für uns geöffnet.» Während Hopp in den vergangenen Jahren in der Rangliste deutlich zurückgefallen ist, befindet sich Schindler auf dem Sprung in die Weltelite. Im Preisgeld-Ranking des Jahres 2022 nimmt der 26 Jahre alte Strausberger einen Platz unter den Top 20 der Welt ein.