von dpa

Der 23-Jährige schlug am Dienstag in Tokio nach 7:41,77 Minuten an und belegte damit den zweiten Platz der Vorläufe. Schnellster war im Aquatics Centre der japanischen Hauptstadt der Ukrainer Michailo Romantschuk in 7:41,28 Minuten. Wellbrock ist der größte Medaillenhoffnungsträger der deutschen Schwimmer. Über die 1500 Meter und zehn Kilometer im Freiwasser ist er noch stärker einzuschätzen als über 800 Meter Freistil. Auf den beiden längeren Distanzen wurde Wellbrock im Jahr 2019 in Südkorea Weltmeister.

Staffel im Finale - Koch im Vorlauf raus

Auch die deutsche Freistil-Staffel erreichte über 4 x 200 Meter das Finale. Das Quartett mit Lukas Märtens, Poul Zellmann, Henning Mühlleitner und Jacob Heidtmann benötigte am Dienstag 7:06,76 Minuten und belegte damit Rang sieben der Vorläufe. Der Endlauf findet in der Nacht zum Mittwoch statt.

Zuvor war der frühere Schwimm-Weltmeister Marco Koch im Vorlauf ausgeschieden. Der 31-Jährige schlug über 200 Meter Brust nach 2:10,18 Minuten an und belegte damit nur Rang 20 am Ende aller Vorläufe. Bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 war der Weltmeister von 2015 jeweils Siebter geworden.

Bei ihrem ersten wichtigen Rennen nach zwei Jahren erreichte Franziska Hentke, WM-Zweite von 2017, das Halbfinale. Über 200 Meter Schmetterling belegte die 32-Jährige in 2:09,98 Minuten den elften Platz. Da die dreimalige Olympiasiegerin Katinka Hosszu aus Ungarn den Vorlauf ausließ, schied keine der 16 Starterinnen aus. Über 100 Meter Freistil war für den Essener Damian Wierling nach 48,83 Sekunden auf Rang 26 Endstation.

