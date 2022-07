von dpa

«Das ist schon extrem bitter. Ich bin sehr frustriert, hatte ich doch sehr viel investiert in den letzten drei Jahren», sagte Nguyen, der verletzungsbedingt schon die Heim-WM 2019 in Stuttgart und die Olympischen Spiele im vergangenen Jahr in Tokio verpasste. Er müsse nun «den Kopf frei bekommen». Dann freue er sich darauf, die European Championships als Botschafter zu erleben.

Diese finden vom 11. bis 21. August in München statt - 50 Jahre nach den Olympischen Spielen von 1972. Insgesamt werden dabei neun Europameisterschaften ausgetragen. Bei den Spielen 2012 in London holte Nguyen Silber am Barren und im Mehrkampf. 2024 in Paris will der für den TSV Unterhaching startende Stuttgarter erneut dabei sein.