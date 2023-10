Für die deutschen Darts-Profis ist fast jede Europameisterschaft eine Heim-EM. Die vergangenen Jahre stieg das Turnier in Dortmund, Göttingen, Oberhausen, Salzburg und nun wieder zweimal Dortmund - nur gebracht hat es bisher noch nichts.

Denn WM-Halbfinalist Gabriel Clemens und Martin Schindler haben bei dem Turnier eine sportliche Schreckensbilanz. Sowohl Clemens (40 Jahre) als auch Schindler (27) sind bei den European Championships noch ohne Sieg und haben jeweils drei Erstrunden-Niederlagen hinnehmen müssen.

Heute (ab 18.45 Uhr/Sport1 und DAZN) ist das Duo wieder auf der großen EM-Bühne in der Westfalenhalle gefragt. Clemens bekommt es am späteren Abend (ca. 21.15 Uhr) in Runde eins mit dem ehemaligen Weltmeister Peter Wright aus Schottland zu tun. Schindler trifft später (ca. 22.15 Uhr) auf den Engländer Stephen Bunting. Beide deutschen Vertreter sind leichte Außenseiter.

Verlieren sowohl Clemens als auch Schindler, könnte am Freitag Debütant Ricardo Pietreczko in die bei der EM seit Jahren offene Lücke springen. Der 29 Jahre alte Nürnberger sieht den deutschen Darts-Sport im Aufwind. «Auf jeden Fall geht die Entwicklung immer weiter nach oben», sagte Pietreczko der Deutschen Presse-Agentur. Im Vergleich zu manchem Widersacher äußert der Mann mit dem Spitznamen Pikachu offensiv seine Ziele für das Major-Turnier in Dortmund. «Ich gehe immer mit dem Hintergedanken in das Turnier, dass ich es gewinnen will», kündigte Pietreczko an. Für ihn geht es zum Auftakt gegen Europameister Ross Smith aus England.