von dpa

«Es motiviert mich extrem, gegen ihn anzutreten. Wir haben eine harte Konkurrenz, da gehört auch mal anecken dazu. Er hat mich auf jeden Fall auch im Training gepusht», erzählte Frodeno.

Anfang Mai hatte der dreimalige Ironman-Weltmeister an der WM in St. George im US-Bundesstaat Utah nicht teilnehmen können. Eine Achillessehnenverletzung hatte den 40-jährigen Frodeno gestoppt. Der zweimalige Ironman-Weltmeister (2017 und 2018) Lange hat auch einen komplizierten Saisonverlauf. Der 35-Jährige hatte sich beim Sturz vom Rad das Schultereckgelenk verletzt. Lange musste daraufhin ebenfalls seinen Start bei der Ironman-WM absagen.

Haug und Lange als Titelverteidiger

Über das mit Spannung erwartete Duell gegen Frodeno sagte der gebürtige Hesse: «Der Titel in Roth war schon immer hart umkämpft, es wird ein ganz heißer Tanz. Es ist so, dass ich immer gegen die Besten der Welt antreten will, deshalb ist es cool, dass auch Jan am Start ist.»

Das namhafte Starterfeld führt bei den Frauen Anne Haug an, Weltmeisterin von 2019. Sie und Lange hatten im vergangenen Jahr den Triathlon-Klassiker in Roth über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen gewonnen. «Es geht darum, dass ich mein bestes Rennen mache», äußerte die 39-Jährige.