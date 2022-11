von dpa

Die ursprüngliche Entscheidung, das am 20. August wegen hoher Wellen im Meer vor Lido di Ostia vorzeitig beendete Rennen nicht zu werten, sei falsch gewesen, teilte die Len mit.

Unter anderem nach Ansicht von Videoaufzeichnungen zählt nun der Stand zum Zeitpunkt des Abbruchs. Bei den Männern siegte demnach der Italiener Mario Sanzullo vor seinen Landsleuten Dario Verani und Matteo Furlan. Die beiden deutschen Starter Andreas Waschburger und Ben Langner belegten die Plätze neun und zehn. Das Frauen-Rennen gewann Caroline Jouisse aus Frankreich EM-Gold. Silber ging an Barbara Pozzobon aus Italien, Bronze an Veronica Santoni ebenfalls aus Italien. Die deutsche Schwimmerin Elea Linka wird in der neuen Wertungsliste als Achte geführt.