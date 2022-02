Nazaré vor 30 Minuten «Dieses Gefühl ist voll geil»: Comeback von Surfer Steudtner Sebastian Steudtner zählt zu den besten Big-Wave-Surfern der Welt. Nach langer Verletzungspause hat er am Freitag in Portugal sein Comeback in bis zu 20 Meter hohen Wellen gegeben.

Menschen am Leuchtturm bei Nazaré beobachten einen Surfer am Praia do Norte, der eine Riesenwelle surft. | Bild: Armando Franca/AP/dpa