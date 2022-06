Budapest vor 58 Minuten

Die neue Leitwölfin: Punzel hadert mit eigenem WM-Auftakt

Tina Punzel hat wieder Spaß am Wasserspringen. Und das will sie in Budapest noch beweisen. Zudem hat sie eine neue Aufgabe im Team: Die jungen Springerinnen und Springer brauchen ihre Erfahrung.