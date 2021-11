Barnsley vor 2 Stunden

Die allerletzte Chance: Hopp kämpft um Darts-WM-Ticket

Am Ende eines ernüchternden Darts-Jahres geht es für Max Hopp um alles. Die einstige deutsche Nummer eins muss am Montag in Barnsley die allerletzte Chance ergreifen, um sich doch noch für die WM im Londoner Alexandra Palace (15. Dezember bis 3. Januar) zu qualifizieren.