Nach vier Siegen in Serie verlor der Weltmeister in Amsterdam gegen EM-Gruppengegner Niederlande mit 0:2 (0:1) und hat damit als Tabellenfünfter zwei Spiele vor Schluss der Serie kaum noch Chancen auf einen Podestplatz. Die Gastgeber, die der DHB-Auswahl im Spiel am Samstag im Penalty-Shootout noch klar unterlegen war, schoben sich auf Platz drei im Klassement vor.

Die Entscheidung für den ProLeague-Sieger von 2022 fiel durch die Treffer von Thierry Brinkman (22. Minute) und Jip Janssen (34.). Timm Herzsprung (Uhlenhorst Mülheim) vergab noch einen Penalty für Deutschland, dafür konnte Torhüter Alexander Stadler einen parieren.

Tags zuvor setzte sich die DHB-Auswahl in einem lange Zeit offenen Spiel gegen Neuseeland mit 4:1 durch. Gonzalo Peillat (Mannheimer HC) und Herzsprung erzielten dabei jeweils zwei Treffer. In den abschließenden beiden Spielen trifft die Mannschaft von Bundestrainer André Henning am 2. und 5. Juli in Antwerpen jeweils auf Spanien.