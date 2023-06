Vor der abschließenden Partie der zweiten Turnierphase am Samstag (20.30 Uhr) gegen China wartet die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) damit weiter auf den zweiten Erfolg.

In den Partien der Volleyball Nations League werden Punkte für die Weltrangliste vergeben, die am Ende entscheidend für die Olympia-Qualifikation für Paris 2024 sein können. Dafür müssten die deutschen Spieler noch einige Plätze gutmachen.

Die besten 16 Mannschaften der Welt bei Männern und Frauen spielen in der Nationenliga an verschiedenen Austragungsorten über sechs Wochen gegeneinander. Nach zwölf Partien pro Team kommen die besten acht Mannschaften in die Finalrunde.