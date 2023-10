Der deutsche Nationalspieler Ruwen Filus (TTC Fulda-Maberzell) verlor nach einer 2:1-Satzführung noch mit 2:3 gegen den Schweden Mattias Falck. Der 32 Jahre alte Falck trifft nun am Mittwoch auf den Weltranglisten-Achten und damit bestplatzierten deutschen Spieler Dimitrij Ovtcharov.

Der Schwede spielt in der Bundesliga für Werder Bremen und feierte in den vergangenen vier Jahren große internationale Erfolge: 2019 holte er WM-Silber im Einzel, 2021 wurde er Weltmeister im Doppel. Bei der Team-Europameisterschaft in Malmö gewann er im September mit der schwedischen Mannschaft das Finale gegen Deutschland.