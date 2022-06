Szeged vor 1 Stunde

Deutsche Wasserballer siegen erstmals bei WM in Ungarn

Die deutschen Wasserballer haben im vierten Spiel bei den Weltmeisterschaften in Ungarn ihren ersten Sieg geschafft. Nach drei Niederlagen in der Gruppenphase bezwang das Team vom Bundestrainer Petar Porobic Brasilien in Szeged mit 10:9 (2:2, 2:3, 3:3, 3:1).