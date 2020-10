von dpa

Dem 46-Jährigen gelang in der ersten Runde das perfekte Spiel, er warf beim 6:3-Sieg einen Neun-Darter gegen den Niederländer Jeffrey de Zwaan. De Sousa schaffte das Kunststück, in drei Aufnahmen mit je drei Darts von 501 auf 0 Punkte zu kommen.

Er glaube, er sei jetzt «einer der großen Spieler», sagte der Portugiese, der jüngst auch ein Turnier auf der European Tour gewann. Er könne in Oberhausen «große Dinge» vollbringen, fügte de Sousa an. Er ist am Freitag potenzieller Zweitrundengegner des Deutschen Max Hopp, der sich zuvor gegen den Waliser Jonny Clayton durchsetzen muss.

