von dpa

Hopp war in jungen Jahren ein Shootingstar der Trend-Sportart und spielte sich in die erweiterte Weltspitze. In der jüngeren Vergangenheit ging es aber tendenziell bergab.

Bei der WM, die am 15. Dezember in London beginnt, ist Hopp zum zweiten Mal in Serie nicht dabei. Hopp hat für 2023 auch keine sogenannte Tour-Card, die die Teilnahme an vielen Turnieren des Weltverband PDC ermöglicht. Darts-Profis erhalten kein Gehalt, sondern müssen mit ihren Preisgeldern die laufenden Kosten für Reisen, Logistik und den eigenen Lebensunterhalt decken.

«Darts ist nach wie vor meine Leidenschaft. Wenn es langfristig in den nächsten fünf Jahren aber weiter nichts werden sollte, will ich nichts ausschließen. Ich bin Mitte 20, es kann noch ganz andere Kapitel in meinem Leben geben. Es gab jetzt einen Karriereknick, denn es ging relativ steil nach oben», sagte Hopp. Er habe «gewissen Erwartungen» nicht gerecht werden können. Hopp sprach einst selbst offen von seinem Ziel, Weltmeister werden zu wollen. Bei der WM im Alexandra Palace will er als Co-Kommentator und TV-Experte arbeiten.