Budapest vor 2 Stunden

Brustschwimmerin Elendt wird Fünfte über 50 Meter

Brustschwimmerin Anna Elendt hat eine Medaille bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest über 50 Meter verpasst. Die 20-Jährige schlug in 30:22 Sekunden als WM-Fünfte an.