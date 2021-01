von dpa

«Herzlichen Glückwunsch @Gezzyprice . Willkommen im Club, Junge, du hast brillant gespielt», schrieb der 16-fache Champion Taylor am späten Sonntagabend auf Twitter. Der 60 Jahre alte Engländer mit dem Spitznamen «The Power» ist seit drei Jahren im sportlichen Ruhestand, verfolgt die Darts-Szene aber noch immer intensiv. Price gewann in London sein erstes WM-Finale, er schlug den schottischen Routinier Gary Anderson deutlich mit 7:3.

«Barney», der ein Jahr nach seinem Rücktritt selbst an einem Comeback arbeitet, schrieb: «Glückwunsch natürlich an @Gezzyprice und auch an die anderen nominierten Spieler für die Premier League.» Der 53-Jährige hoffe darauf, schon bald selbst wieder gegen die Besten der Welt antreten zu können.

Van Gerwen, der durch Price' Triumph erstmals seit Januar 2014 seinen Status als Nummer eins verliert, schrieb in aller Kürze: «Glückwunsch @Gezzyprice». Der Niederländer war in der Runde der letzten Acht nach einem klaren 0:5 gegen den Engländer Dave Chisnall ausgeschieden.

© dpa-infocom, dpa:210104-99-889417/2