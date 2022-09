Hamburg vor 4 Stunden

Boris Herrmanns «Seaexplorer» in Hamburg getauft

Hochseesegler Boris Herrmann hat in Hamburg sein neues Boot getauft. Es bedurfte aber zweier Versuche, bis die Champagner-Flasche tatsächlich am Bug der «Malizia - Seaexplorer», die im Traditionsschiffhafen in der Hafencity festgemacht hatte, zerschellte.