von dpa

«Olympische Spiele sind natürlich immer ein Highlight. Und es ist großartig, dass die Spiele 2024 in Paris ausgetragen werden», sagte die Goldmedaillengewinnerin von Rio de Janeiro der «Welt». Allerdings schränkte die 31-Jährige ein: «Aber mein Körper muss mitmachen, und ich muss sichergehen, dass auch zu Hause alles funktionieren kann. Es ist schon eine große Last, die auf meine Frau, aber auch auf unsere Eltern, die dann noch mehr einspringen würden, zukäme.» Mit ihrer Ehefrau Maria hat Walkenhorst Drillinge.

Eine Entscheidung will die Sand-Spezialistin nach den deutschen Meisterschaften im September treffen. Sie wisse, «dass wir die Unterstützung haben und alle diesen Weg mitgehen würden. Diese organisatorische Aufgabe spielt mit hinein, damit ich befreit zu Turnieren und Trainingslagern fahren könnte und nicht mit dem Kopf stets zu Hause wäre und denke: "Hoffentlich klappt alles."»

Vom 15. August an spielt Walkenhorst mit Louisa Lippmann bei der EM in München. «Eine EM spielen zu dürfen, ist ein großartiges Erlebnis. Dann auch noch in Deutschland - das ist ziemlich reizvoll. Und mit Louisa zu spielen, bringt super viel Spaß», sagte die Block-Spielerin.