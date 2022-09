Belgrad 16. September 2022, 17:28 Uhr

Auch Lehr draußen: Ringer steuern auf medaillenlose WM zu

Die Serie an Enttäuschungen für die deutschen Ringer bei den Weltmeisterschaften in Belgrad hält an. Am Freitag schied auch Hoffnungsträger Horst Lehr in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm aus.