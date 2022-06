von dpa

Die 20-Jährige war erst am Vormittag von den Weltmeisterschaften aus Budapest gekommen, in Berlin gestartet und siegte dort. In Ungarn hatte Elendt Silber über 100 Meter Brust gewonnen und war auf der 50-Meter-Distanz Fünfte geworden.

Ebenfalls direkt aus der ungarischen Hauptstadt kommend wurde Brustschwimmer Lucas Matzerath Zweiter über 50 Meter hinter Melvin Imoudu. Auch Isabel Gose startete nach ihren drei WM-Wettkämpfen am letzten Final-Tag in Berlin. Die Magdeburgerin gewann klar über 800 Meter Freistil.