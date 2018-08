Schlagerfestival Hoch die Hände: Zweiter Anlauf für Bodensee Ahoi

Die Veranstalter wollen in der zweiten Ausgabe auf Kritik aus dem Vorjahr reagieren. Damals beschwerten sich Besucher unter anderem über unverhältnismäßig teure VIP-Tickets. Mit dabei sind am Samstag in Konstanz unter anderem Beatrice Egli und Markus Becker.