von dpa

«Der Fuß von Pauline ist derzeit nicht in dem Zustand, um der Belastung einer WM standhalten zu können», sagte Cheftrainerin Ulla Koch. «Daher haben wir mit Blick auf die Gesundheit gemeinsam die Entscheidung gefällt, die Titelkämpfe in Doha abzusagen. Unser oberstes Ziel ist es, Pauline bei der Heim-WM im kommenden Jahr in Stuttgart fit an den Start zu bringen.»

Schäfer hatte sich während ihrer Bodenübung bei der ersten WM-Qualifikation in Stuttgart am 15. September ein Knochenmarködem im linken Fuß zugezogen. Bei den deutschen Meisterschaften in Leipzig trat sie zwei Wochen später zwar an, konnte dort jedoch nur den Stufenbarren bestreiten.

Für Schäfer wird Leah Grießer von der TG Neureut im WM-Team turnen. Sie tritt auch am Samstag im Länderkampf in Rüsselsheim gegen Frankreich, Italien und die Schweiz an. Zur WM-Mannschaft gehören außerdem die deutsche Mehrkampfmeisterin Elisabeth Seitz, ihre Stuttgarter Teamgefährtin Kim Bui, Sophie Scheder (Chemnitz) und Sarah Voss (Köln). Carina Kröll (Berkheim) wird als Reserveturnerin nach Doha reisen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein