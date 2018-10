Yokohama vor 1 Stunde

Volleyballerinnen besiegen Argentinien bei WM klar

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft in Japan ihren zweiten klaren Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski setzte sich in ihrem dritten Spiel in der Gruppe A in Yokohama mit 3:0 (25:21, 34:32, 25:18) gegen Argentinien durch.