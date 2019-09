von dpa

«Ich habe keine anderen Ziele in meinem Alter mehr, als um Medaillen zu spielen», sagte der 32 Jahre alte Zuspieler in einer Telefonkonferenz. «Alles andere würde für mich keinen Sinn machen.»

Die Deutschen starten am Freitag (15.00 Uhr) in Gruppe B mit dem schweren Spiel gegen Serbien in Brüssel in die Endrunde. Erstmals wird die Endrunde in vier Ländern ausgetragen, 24 Mannschaften nehmen an ihr teil. «Für uns wird es extrem wichtig sein, wie wir am Freitag ins das Turnier starten», sagte Kampa, der schon seine fünfte EM bestreitet.

Superstar Georg Grozer, Denis Kaliberda, Moritz Reichert und Moritz Karlitzek sind allerdings noch nicht voll fit. Sie seien allerdings absolut einsatzbereit, versicherte Kampa, «und werden eine wichtige Waffe sein.»