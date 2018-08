Handball Handballspiel der HSG Konstanz endet kurios: Ball bleibt im Tordreieck stecken

Die HSG Konstanz hat ihr erstes Spiel in der dritten Liga verloren. Der Grund wird lange in Erinnerung bleiben. Denn der Ball blieb in der letzten Aktion vor Abpfiff zwischen Latte und Pfosten stecken – und davon gibt es auch ein Video.