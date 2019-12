London (dpa) - Nachdem er Raymond van Barneveld endgültig in Rente geschickt hatte, konnte Darin Young den größten Moment seiner Darts-Laufbahn nur kurzzeitig genießen.

Auf der Bühne jubelte er noch ausgelassen, doch schon wenige Minuten später im Presseraum wirkte auch der amerikanische Außenseiter getroffen. «Für mich ist das alles aufregend, aber ich fühle mit Raymond», sagte Young nach seinem überraschenden 3:1-Sieg beim WM-Auftaktmatch im Londoner Alexandra Palace.

Sein Erfolg war mehr als eine große WM-Überraschung, sie beendete die über 30 Jahre währende und glorreiche Karriere eines der besten Darts-Spielers der Geschichte. Van Barneveld ist fünfmaliger Weltmeister und wollte zum Abschluss seiner Karriere noch einmal für einen Glanzpunkt auf der größten Bühne der Welt sorgen. Daraus wurde nichts mehr, das 1:3 gegen einen Underdog unterstrich viel mehr, wie weit «Barney» seinen Zenit überschritten hat.

Van Barneveld packte am späten Samstagabend seine Pfeile, winkte noch kurz mit bedröppelter Miene ins Publikum und beantwortete auch die Interviewfragen tief enttäuscht in aller Kürze. So hatte sich der 52 Jahre alte Routinier sein Ende mit Sicherheit nicht vorgestellt. «Ich bin sprachlos. Ich bin fassungslos», sagte sein Profi-Kollege René Eidams unmittelbar nach Matchende bei DAZN.

Noch schlechter erging es Rob Cross. Der Weltmeister von 2018 und Mitfavorit unterlag in seinem ersten Match dem Belgier Kim Huybrechts glatt mit 0:3 und muss sich damit frühzeitig von allen Titelträumen verabschieden. «Ich kann es immer noch nicht glauben, dass das wirklich passiert ist», kommentierte Huybrechts seinen unerwarteten Coup.