Damit zog sie mit der Berlinerin Karin Janz gleich, die in der DDR auf dieselbe Anzahl gekommen war. Im Mehrkampf war Seitz schon seit ihrem sechsten Erfolg alleinige deutsche Rekordhalterin. Die Lehramtsstudentin konnte sich in Leipzig sogar einen Sturz am Schwebebalken leisten, da es auch den beiden größten Konkurrentinnen Sophie Scheder und Kim Bui nicht besser erging.

Seitz dürfte nun für die Weltmeisterschaft in Doha/Katar gesetzt sein. Die Mehrkampfentscheidung galt als zweite Qualifikationsrunde. Ihre Teamgefährtin Bui, die vor 14 Tagen die erste WM-Qualifikation gewonnen hatte, wurde mit 52,500 Punkten Zweite. Die Chemnitzerin Scheder belegte mit 52,100 Zählern Rang drei. Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer trat nach ihrer Fußverletzung nur am Stufenbarren an.

