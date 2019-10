von dpa

Die «Springboks» spielten nach einem Platzverweis gegen Andrea Lovotti in der zweiten Halbzeit lange in Überzahl. Die beiden Gegner führen mit je zehn Punkten die Gruppe B an. Die Italiener treffen allerdings am Samstag nächster Woche noch auf Topfavorit Neuseeland.

Die Südafrikaner treten in ihrem abschließenden Gruppenspiel am Dienstag gegen Kanada an.