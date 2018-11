Cottbus vor 2 Stunden

Seitz verpasst Stufenbarren-Finale in Cottbus

Die WM-Dritte Elisabeth Seitz hat am ersten Tag beim Turn-Weltcup in Cottbus den Einzug ins Stufenbarren-Finale verpasst. Die Bronzemedaillengewinnerin der Titelkämpfe von Doha stürzte in der Qualifikation am Donnerstag ausgerechnet an ihrem Paradegerät und wurde am Ende Zwölfte. 2012 und 2017 hatte Seitz in Cottbus am Stufenbarren gewonnen.