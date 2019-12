von dpa

Über 200 Meter qualifizierte sich der 26-Jährige in Glasgow als Schnellster aller Vorläufe für das Finale. Ebenfalls gut in Form präsentierte sich zum Auftakt über 100 Meter Schmetterling Marius Kusch, der als Zweitbester der Vorläufe in das Halbfinale einzog.

Die deutsche Männer-Staffel über 4 x 50 Meter Freistil erreichte den Endlauf. Lea Boy schlug sich als Vierte der Vorläufe über 800 Meter Freistil gut.

Heute abend werden in den ersten sechs der insgesamt 40 Disziplinen die Medaillen vergeben. 539 Sportler haben für die bis Sonntag dauernden Wettkämpfe gemeldet, 38 deutsche Schwimmer sind dabei. Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock und Weltrekordlerin Sarah Köhler lassen die Titelkämpfe knapp acht Monate vor Olympia aus.