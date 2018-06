von dpa

Im Medaillenrennen der besten zehn Steuerleute in der olympischen Einhandklasse reichte dem Sonthofener nach furiosem Endspurt Rang sieben, um Spitzenreiter Elliot Hanson abzufangen. Der Brite kam erst als Neunter ins Ziel.

«Für mich war dieser Sieg in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Aarhus im August sehr wichtig», sagte Buhl. «Ich nehme damit viel Selbstbewusstsein im Kampf um den WM-Titel mit, wo vielleicht am Ende auch das Köpfchen mitentscheidet.»

Zum Abschluss der 124. Kieler Woche werden Medaillenrennen in zehn Bootsklassen ausgetragen. Deutsche Siegchancen haben Seglerinnen in den Disziplinen 49erFX und 470er.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein