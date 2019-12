London vor 1 Stunde

Muskelprotz Price legt bei Darts-WM los

Gerwyn Price kann es kaum erwarten. Was seine früheren Rugby-Kollegen in Japan im Oktober knapp verpassten, will der 34 Jahre alte Waliser mit dem Spitznamen «The Iceman» nun an der Darts-Scheibe schaffen: den WM-Titel holen.