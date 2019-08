von dpa

Die Hamburgerinnen, die in der vergangenen Woche beim Major-Turnier in Wien das Viertelfinale erreicht hatten, unterlagen im Luschniki-Sportzentrum der Schweizer Paarung Joana Heidrich und Anouk Vergé-Depré klar mit 0:2 (17:21, 13:21). Im Pool B treffen Ludwig/Kozuch nun auf Taru Lahti und Anniina Parkkinen aus Finnland.

Im Pool D setzten sich die an Nummer Zwölf gesetzten Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur in einem deutschen Duell gegen die an Nummer fünf gesetzten Kim Behrens und Cinja Tillmann mit 2:0 (21:10, 21:16) durch. Die siegreiche Kombi aus Berlin und Stuttgart misst sich am Mittwoch mit den Finninnen Riikka Lehtonen und Niina Ahtianinen. Behrens/Tillmann treffen auf Paula Soria und Maria Carro aus Spanien.

Bei den Männern sagten Alexander Walkenhorst und Sven Winter ihren Start für das mittags angesetzte Match im Pool H gegen die Hamburger Vizeweltmeister Julius Thole und Julius Wickler kurz vor Beginn ab. Walkenhorst laboriert weiterhin an einer Verletzung, die einen Einsatz nicht rechtfertigt. Da Walkenhorst mit seinem Partner Winter in der russischen Hauptstadt zugegen war, erhält das Duo auch ohne Einsatz 240 Ranglistenpunkte sowie ein Preisgeld über 1000 Euro.