Gwangju vor 1 Stunde

Lagenschwimmer Heintz über 200 Meter nur Vierter

Lagenschwimmer Philip Heintz hat bei der WM in Südkorea eine Medaille über 200 Meter knapp verpasst. Der 28-Jährige schlug in Gwangju nach 1:56,86 Minuten an und wurde Vierter.