Freizeit In der Erdmannshöhle in Hasel kann man jahrtausendealte Tropfsteine bewundern

Die Erdmannshöhle in Hasel ist eine der ältesten Tropfsteinhöhlen Deutschlands und hat es mit dem 4,2 Meter hohem Tropfstein sogar ins Guinessbuch der Rekorde geschafft. Unsere Reporterin ist in die dunkle Unterwelt eingetaucht und hat schildert ihre Erlebnisse in Bildern und einem Video.