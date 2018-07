Kakamigahara vor 2 Stunden

Hockey-Herren gewinnen gegen Japan klar 6:1

Die deutschen Hockey-Herren sind mit einem deutlichen Sieg in den WM-Vorbereitungslehrgang in Japan gestartet. In Kakamigahara gewann die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kermas 6:1 (4:0) gegen den Olympia-Gastgeber 2020.