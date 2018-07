München vor 1 Stunde

Hockey-Damen beenden Vier-Länder-Turnier als Letzte

Trotz der verpatzten Generalprobe beim Vier-Länder-Turnier in München gehen die deutschen Hockey-Damen zuversichtlich in die WM in London. Immerhin haben die starken Gegner in München Bundestrainer Reckinger klar aufgezeigt, wo er ansetzen muss.