von dpa

Zum Abschluss kassierte die DHB-Auswahl im Grünwalder Freizeitpark ein klares 0:4 (0:2) gegen Weltmeister Niederlande. Zuvor hatte es gegen Champions-Trophy-Sieger Argentinien (1:2) und den Weltranglisten-Vierten Neuseeland (2:3) zwei knappe und unglückliche Niederlagen für die deutschen Damen gegeben. Die WM in London beginnt am 21. Juli und endet am 5. August.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein