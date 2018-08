Glasgow vor 55 Minuten

Heintz hat wieder Spaß am Schwimmen: «Fass war voll»

Bei der Schwimm-EM will Philip Heintz mit Spaß angreifen. Die Probleme der WM des letzten Jahres sind ausgeräumt. Die Europameisterschaften in Glasgow vor der Brust denkt der Lagenspezialist jedoch auch schon an die etwas fernere Zukunft.