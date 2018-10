von dpa

Auch Mitfavorit Peter Wright (6:0 gegen Jermaine Wattimena) und Weltmeister Rob Cross (6:4 gegen Danny Noppert) kamen in der Westfalenhalle souverän durch ihre Auftaktpartien. Die beiden deutschen Teilnehmer Max Hopp und Martin Schindler greifen erst am Nachmittag ins Geschehen ein. Am Abend beginnt dann die Runde der letzten 16.

