Berlin vor 2 Stunden

Ex-Zehnkämpfer und Volleyball-Präsident von Moltke gestorben

Er war eine prägende Figur im deutschen Sport: Als Zehnkämpfer und später als Funktionär in der Leichtathletik sowie als Verbandschef im Volleyball. Im Alter von 83 Jahren ist Werner Graf von Moltke in seinem Heimatort Nieder-Olm in Rheinland-Pfalz gestorben.