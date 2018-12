von dpa

Im Halbfinale setzte sich der Olympia-Zweite von Rio 2016 am Samstag in Bhubaneswar unerwartet klar mit 6:0 (2:0) gegen England durch. Im Finale treffen die Belgier am Sonntag auf Titelverteidiger Australien oder den Top-Favoriten Niederlande, die am Samstag in der zweiten Vorschlussrunden-Partie aufeinandertreffen.

Alexander Hendrickx (2 Treffer), Tom Boon, Simon Gougnard, Cedric Chalier und Sebastien Dockier (je 1) erzielten in dem einseitigen Semifinale die Tore für die klar überlegenen Belgier. Diese hatten am Donnerstag in der Runde der besten acht Mannschaften Deutschland mit 2:1 besiegt. Die von Bundestrainer Stefan Kermas betreute DHB-Auswahl beendete das WM-Turnier in Bhubaneswar dadurch auf Platz fünf.