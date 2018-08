Herzlich Willkommen Warum die Schweizer Konstanz gut tun

Am Schweizer Nationalfeiertag sind viele Eidgenossen in die Konstanzer Innenstad geströmt. Das sorgte für Verkehrschaos, aber auch Umsatz. Lokalchef Jörg-Peter Rau hat sich Gedanken gemacht, was wäre, wenn unsere Nachbarn wegblieben und erklärt, warum uns die Schweizer gut tun.